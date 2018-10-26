Ларсен: сказал Хартикайнену: «Впервые ты воспользовался своей головой на льду»

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен подвёл итоги последних матчей уфимской команды и поделился ожиданиями от продолжения домашней серии.

«Победа над СКА? Победы над такими командами придают нам уверенности. В принципе мы играли хорошо последние игры, причём все они были против сильных соперников и получились упорными. Думаю, нам даже где-то не повезло – мы могли набрать больше очков, но всё решили детали.

Что сказал Хартикайнену после его гола головой? «Впервые ты воспользовался своей головой на льду». В такие моменты надо говорить что-нибудь весёлое. Так бывает, когда идёт бросок по воротам: шайба может попасть в конёк, живот или иногда в голову.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Следующий матч с «Витязем»? Мы выходим на каждый матч выигрывать и набирать очки. Это не оправдание, но в той игре в Подольске мы были словно опустошёнными в конце выездной серии. В общем, не важно, как прошла игра до этого, важен каждый балл, который мы набираем. Две игры за два дня? Даже и не думаю об этом! Календарь одинаковый для всех, и все должны просто через это пройти. Не должно быть никаких отговорок. Готовимся, выходим и играем», — цитирует Ларсена официальный сайт клуба.