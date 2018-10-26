Выиграй билеты на матч КХЛ в Таллине

Финский «Йокерит» проведёт два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Таллине.

Уже сегодня, 26 октября, московский «Спартак» сразится с финнами на льду арены «Тондираба», а 28 октября там же соперником финской команды станет череповецкая «Северсталь».

Арена «Тондираба» открыта в 2014 году и вмещает в хоккейной конфигурации 5840 зрителей. В эти дни финский клуб будет отмечать своё 51-летие.

«Чемпионат» совместно с Visitestonia.com разыграет билеты на матч «Йокерит» — «Северсталь».

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На данный момент команда Лаури Марьямяки занимает второе место в Западной конференции, имея на своём счету 31 очко после 19 матчей.