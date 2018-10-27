Кулёмин: у меня в Канаде родились дети, не думал, что всё будет так обсуждаться

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин прокомментировал ситуацию с получением канадского гражданства.

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«Никаких интервью я никому не давал. В 2012 году я подал документы на получение канадского гражданства. Вся эта история тянется, до сих пор рассматривается. Сперва мне отказали, так как у меня было недостаточно дней, проведённых в Канаде. Мы подали апелляцию, а в Канаде меня уже не было, так как позже, с 2014 года, я играл за американскую команду «Нью-Йорк Айлендерс». В результате на апелляции было принято решение, что мне отказали неправильно, мой файл будет пересмотрен. Всю информацию по заседаниям выложили в общем доступе. Не думал, что всё будет так обсуждаться, для меня это сюрприз. Сперва её подхватили в торонтовской газете, а затем – в National Post. Не исключаю, что журналисты что-то добавили, приукрасили.

Много ли дней не хватило? Очень много. Я же ещё попал на локаутный год, на четыре-пять месяцев уезжал. Постоянно ездил в сборную, летом тоже был в России, а это ещё два-три месяца. А там нужно прожить 1100 дней за четыре года. У меня никак это не получалось. То есть ты должен прожить три года, вообще не выезжая. Матчи, которые играешь в Америке, тоже далеко не все считают.

На апелляции второй судья подтвердил, что проведённых в Канаде дней не хватает, но связей в стране у меня достаточно. У меня в Канаде родились дети, я там играл, есть много друзей», — сказал Кулёмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.