Орсаг: мне жалко болельщиков «Слована» и наших вратарей

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал поражение от ЦСКА (0:9) в вынесенном матче в Вене.



«Наш план на игру был совсем другой, но он рухнул после первых трёх минут. Если мы хотим играть против такой команды, как ЦСКА, нам надо играть на 110 процентов. Мне жалко наших болельщиков, которые приехали из Братиславы. Также мне жалко вратарей, которым полевые игроки вообще не помогли. Моё уважение — игрокам ЦСКА, потому что они играли до самого конца», — передаёт слова Орсага корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

28 октября подопечные Орсага проведут в столице Австрии ещё один вынесенный матч КХЛ. В роли соперника выступит СКА, который победил в Риге и прервал серию из двух поражений.