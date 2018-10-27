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«Каролина» по буллитам обыграла «Сан-Хосе», «Детройт» дома уступил «Виннипегу»

«Каролина» по буллитам обыграла «Сан-Хосе», «Детройт» дома уступил «Виннипегу»
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий буллит исполнил Брок Макгинн.

Самым результативным игроком в составе «Каролины» стал Теуво Терявяйнен, набравший 2 (1+1) очка. Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс отметился двумя результативными передачами. Голкипер гостей Аарон Делл отразил 38 бросков.

Российские нападающие «Харрикейнз» Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.

В параллельной встрече «Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Голами в составе победителей отметились Кайл Коннор и Дастин Бафлин. Защитник Дмитрий Куликов провёл на льду 9 минут 36 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2018, суббота. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 3
0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Суомела (Кейн, Бёрнс) – 06:37 (5x5), 0:2 – Майер (Бёрнс, Карлссон) – 08:16 (5x4), 1:2 – Хэмилтон (Ферланд, Терявяйнен) – 21:12 (5x5), 1:3 – Гертл (Кутюр, Лабанк) – 25:47 (5x4), 2:3 – Макгинн – 30:07 (5x5), 3:3 – Терявяйнен (Ахо) – 35:14 (5x5), 4:3 – Макгинн – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2018, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 2
1:0, 0:1, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Атанасиу (Холовски, Нильсен) – 15:27 (5x4), 1:1 – Коннор (Уилер, Шайфли) – 36:14 (5x4), 1:2 – Бафлин (Шьяро, Танев) – 53:15 (5x5)
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