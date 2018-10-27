«Каролина» по буллитам обыграла «Сан-Хосе», «Детройт» дома уступил «Виннипегу»

«Каролина Харрикейнз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Решающий буллит исполнил Брок Макгинн.

Самым результативным игроком в составе «Каролины» стал Теуво Терявяйнен, набравший 2 (1+1) очка. Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс отметился двумя результативными передачами. Голкипер гостей Аарон Делл отразил 38 бросков.

Российские нападающие «Харрикейнз» Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.

В параллельной встрече «Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Голами в составе победителей отметились Кайл Коннор и Дастин Бафлин. Защитник Дмитрий Куликов провёл на льду 9 минут 36 секунд.