Купер: Василевский всегда стоит горой, его не зря номинировали на «Везину»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу во встрече с «Вегас Голден Найтс» (3:2). Специалист высоко оценил игру российского голкипера «молний» Андрея Василевского, отразившего 29 из 31 броска по своим воротам, отметив его заслуженную номинацию на приз лучшего вратаря прошлого сезона.



«Надо отдать „Вегасу“ должное, они прилично на нас насели, но наш вратарь был на месте. Это большая победа на сложном выезде. Василевский не просто так был номинирован на „Везина Трофи“ в прошлом году. Когда мы позволяем сопернику прорывы, он всегда стоит горой», — приводит слова главного тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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