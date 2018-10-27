Итоги дня НХЛ для россиян: 29 сейвов Василевского, передачи Кучерова и Сергачёва

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв записали в актив по результативной передаче, Андрей Свечников провёл 10-й матч за «Каролину Харрикейнз».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время на льду
|Кучеров
Сергачёв
Куликов
А. Свечников
Зыков
Каменев
Задоров
|«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Виннипег»
«Каролина»
«Каролина»
«Колорадо»
«Колорадо»
|0+1
0+1
0
0
0
0
0
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+1
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0
0
0
-1
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0
0
0
0
0
0
|2
2
0
0
2
2
1
|2
5
0
0
1
0
3
|18:05
16:24
9:36
10:12
10:40
10:00
16:49
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|29 из 31
|93,5
|3:2