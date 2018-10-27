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Итоги дня НХЛ для россиян: 29 сейвов Василевского, передачи Кучерова и Сергачёва

Итоги дня НХЛ для россиян: 29 сейвов Василевского, передачи Кучерова и Сергачёва
Хоккей

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв записали в актив по результативной передаче, Андрей Свечников провёл 10-й матч за «Каролину Харрикейнз».

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремя на льду
Кучеров

Сергачёв

Куликов

А. Свечников

Зыков

Каменев

Задоров		«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Виннипег»

«Каролина»

«Каролина»

«Колорадо»

«Колорадо»		0+1

0+1

0

0

0

0

0		+1

+1

0

0

0

0

-1		0

0

0

0

0

0

0		2

2

0

0

2

2

1		2

5

0

0

1

0

3		18:05

16:24

9:36

10:12

10:40

10:00

16:49
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»29 из 3193,53:2
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