Итоги дня НХЛ для россиян: 29 сейвов Василевского, передачи Кучерова и Сергачёва

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в которых приняли участие восемь российских хоккеистов. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска по своим воротам, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв записали в актив по результативной передаче, Андрей Свечников провёл 10-й матч за «Каролину Харрикейнз».

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Время на льду Кучеров



Сергачёв



Куликов



А. Свечников



Зыков



Каменев



Задоров «Тампа-Бэй»



«Тампа-Бэй»



«Виннипег»



«Каролина»



«Каролина»



«Колорадо»



«Колорадо» 0+1



0+1



0



0



0



0



0 +1



+1



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16:24



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10:40



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16:49