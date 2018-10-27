«Северсталь» отправилась на «европейский» выезд

Череповецкая «Северсталь» отправилась на выездную серию, в рамках которой проведёт матчи в Таллине, Риге и Нижнем Новгороде.



Тренерский штаб череповецкой команды взял в поездку следующий состав:



вратари Магарилов Сергей, Фурх Доминик, Артамкин Алексей;



защитники Кудако Вадим, Сычушкин Владимир, Корнеев Константин, Кулда Артурс, Калашников Станислав, Лекомцев Иван, Макаров Александр, Куляш Денис;



нападающие Бойчак Зак, Григоренко Евгений, Трубачёв Юрий, Захарчук Иван, Яшин Олег, Кодола Владислав, Карлин Руслан, Бумагин Александр, Рыбин Максим, Монахов Сергей, Щербина Александр, Коротков Евгений, Юньков Михаил, Гераськин Игорь, Лапин Сергей.

Травмированные хоккеисты продолжают восстанавливаться.