Грант: главное отличие КХЛ от Северной Америки — здесь поощряют креатив

Защитник финского «Йокерита» Алекс Грант поделился впечатлениями от выступлений в Континентальной хоккейной лиге.



«Стал чувствовать себя своим после двух недель. Поначалу мне было непросто привыкнуть к изменениям после Северной Америки, но теперь чувствую себя на льду более уверенно. Но улучшить свою игру всегда можно, и я стараюсь постоянно над этим работать.



Главное отличие от игры в Северной Америке даже не большой размер льда, а креативность. Здесь больше поощряют защитников за индивидуальные действия. Приятно играть в таком стиле, когда у тебя есть возможность что-то придумать с шайбой», — приводит слова Гранта официальный сайт финского клуба.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»