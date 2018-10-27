Сумманен: готов к новым вызовам, с нетерпением жду будущего

Известный финский тренер Раймо Сумманен сказал, что сейчас работает в Словакии и ждёт новых предложений работы. Напомним, в прошлом сезоне Сумманен попал в несколько громких историй, связанных с оскорблением соперников и дракой на улице.



«Мои скандалы? Всё это я прошёл и пережил. Именно эти события вынудили меня перейти на работу в словацкую команду, где я помогаю главному тренеру и работаю с молодёжью. Всегда хотел больше поработать с молодыми хоккеистами. Я могу помочь людям, нужно идти вперёд.



Мне приятно заниматься этой работой. Но я всегда открыт к новым вызовам и с нетерпением жду будущего», — приводит слова Сумманена издание Ilta Sanomat.



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