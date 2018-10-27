Дюшейн — о матче с «Колорадо»: было трудно сдержать слёзы, тяжёлый момент

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн поделился впечатлениями от матча с бывшей командой «Колорадо Эвеланш» (3:6).



«Они играют очень хорошо. Смотрю на того же Рантанена, какого прогресса он достиг, — это невероятно. Он провел выдающийся матч! И это потрясающая тройка молодых и талантливых хоккеистов… Конечно, очень понравилось посвящение мне перед матчем, я оценил реакцию болельщиков. Это для меня многое значит, и было трудно сдержать слезы. Эмоции накрывали до середины второго периода.



Это был самый тяжелый момент с тех пор, как я уехал из Денвера. На самом деле, я никогда этого не хотел. Но чувствовал, что должен пойти на этот шаг. Это жизнь, это бизнес. Так бывает. А теперь меня приветствовали уже на раскатке. Люди так тепло ко мне отнеслись. Обычно в таких ситуациях ты касаешься шайбы, и с трибуны летит гул в твой адрес. Но болельщики „Колорадо“ очень объективны и справедливы», — цитирует Дюшейна официальный сайт лиги.