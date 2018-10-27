Бриндамор: всю игру с «Сан-Хосе» просидел на краешке стула

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился впечатлениями от выигранного матча с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 Б).



«Отличная игра. Очень хорошая. Вот так, на мой взгляд, надо играть в хоккей. Знаю, было много ошибок, но всю игру я буквально сидел на краешке стула», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Самым результативным игроком в составе «Каролины» стал Теуво Терявяйнен, набравший 2 (1+1) очка. Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс отметился двумя результативными передачами. Голкипер гостей Аарон Делл отразил 38 бросков. Российские нападающие «Харрикейнз» Андрей Свечников и Валентин Зыков очков не набрали.



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