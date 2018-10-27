Анисимов: гол в ворота СКА отменён справедливо, игрок был в площади ворот

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод, произошедший в матче рижского «Динамо» с СКА, в котором из-за помехи вратарю был отменён гол форварда хозяев Андриса Джериньша.

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«Эпизод достаточно однозначный. Судья отменил гол «Динамо» по причине нахождения игрока атакующей команды в площади ворот. После этого был запрос от рижской команды на то, что гол был правильный. Арбитр посмотрел видеопросмотр, увидел, что игрок был в площади ворот, и остался с первоначальным решением. Игрок «Динамо» заехал в площадь ворот раньше, чем туда попала шайба, нападающий визуально мешал вратарю. По правилам хоккея, игрок не имеет права находиться в площади ворот.



Игрок не вступал в контакт с вратарём? Хоккеисту нельзя находиться в площади ворот так, как находился игрок «Динамо» Кевин Кларк. Такие моменты судьями должны фиксироваться чётко ещё с игры. С игры этот момент был зафиксирован. Не обязательно же должен быть контакт с голкипером. Площадь — она ведь трёхмерная. Если игрок коньками будет за площадью ворот, но телом или клюшкой будет мешать вратарю, это тоже будет нарушением», — сказал Анисимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.