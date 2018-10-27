«Трактор» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение подряд

«Нефтехимик» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Андрея Назарова.

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Хозяева завершили первый период с преимуществом в две шайбы – ворота Александра Судницина поразили Юусо Пуустинен и Йоонас Няттинен, реализовавший численный перевес. В концовке второго игрового отрезка «волки» укрепили преимущество стараниями Ильи Аркалова, и на заключительный период место в воротах гостей занял Василий Демченко. На 45-й минуте Райан Стоу отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило. Более того, в концовке Микаэль Руохомаа отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.



Нижнекамцы прервали серию из двух поражений, а челябинская команда проиграла в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.