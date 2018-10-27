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«Трактор» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение подряд

«Трактор» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение подряд
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Андрея Назарова.

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Хозяева завершили первый период с преимуществом в две шайбы – ворота Александра Судницина поразили Юусо Пуустинен и Йоонас Няттинен, реализовавший численный перевес. В концовке второго игрового отрезка «волки» укрепили преимущество стараниями Ильи Аркалова, и на заключительный период место в воротах гостей занял Василий Демченко. На 45-й минуте Райан Стоу отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило. Более того, в концовке Микаэль Руохомаа отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.

Нижнекамцы прервали серию из двух поражений, а челябинская команда проиграла в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2018, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4 : 1
2:0, 1:0, 1:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Пуустинен (Аркалов, Здунов) – 02:38 (5x5), 2:0 – Няттинен (Руохомаа, Полашек) – 15:32 (5x4), 3:0 – Аркалов – 38:42 (5x5), 3:1 – Стоу (Шинин, Кравцов) – 44:58 (5x5), 4:1 – Руохомаа (Няттинен, Падакин) – 59:35 (en)
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