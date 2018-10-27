Тертышный: наверное, я не смог достучаться до ребят, хотя всё разобрали

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал выездное поражение в матче с «Нефтехимиком» (1:4).



«Полностью провалили первый период, хотя тренерский штаб предупреждал ребят, что соперник играет активно на протяжении всего матча. Наверное, можно сказать, что я не достучался до ребят, хотя всё досконально разобрали.



Во втором периоде перевели игру в зону противника, но пропустили гол в раздевалку. Предоставлять фору в три шайбы такой команде, как «Нефтехимик», нельзя. В третьем отрезке смогли забить гол, шли вперёд, но у хозяев был слишком большой перевес.



Почему после двух периодов было так мало бросков? Меня самого интересует этот вопрос. Некоторые хоккеисты не соответствуют уровню, нанося один бросок за 20 матчей», — сказал Тертышный на пресс-конференции после игры.

Тренеры, пробившиеся в КХЛ из низов. Где они только не работали Кто-то тренировал детей, другие начинали работу в Корее.