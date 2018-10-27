Войтек Вольски подписал двухлетний контракт с «Куньлунь Ред Стар»

«Куньлунь Ред Стар» заключил двухлетний контракт с форвардом Войтеком Вольски, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом переходе сообщал «Чемпионат».



Недавно Вольски расторг соглашение с магнитогорским «Металлургом» по обоюдному согласию.



В этом сезоне 32-летний нападающий принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата в составе «Магнитки», забросил шесть шайб (две — победные) и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+2».



Канадский форвард проводил на льду 17 минут 28 секунд. Вольски был лучшим снайпером уральской команды среди иностранных игроков и вторым бомбардиром после Мэтта Эллисона.



В первой части сезона-2017/18 Вольски провёл 32 матча за «драконов» и набрал 28 (7+21) очков. В ходе чемпионата хоккеист вернулся в «Магнитку».

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