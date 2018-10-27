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«Филадельфия» — «Айлендерс»: Проворов провёл эффектный силовой приём на Барзале

«Филадельфия» — «Айлендерс»: Проворов провёл эффектный силовой приём на Барзале
Хоккей / НХЛ

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отметился эффектным силовым приёмом в ходе игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6).

В концовке первого игрового отрезка россиянин жёстко встретил нападающего «островитян» Мэтью Барзала.

Видео силового приёма Проворова можно посмотреть на странице NHL Daily 365 в «Твиттере».

Дублем в составе клуба из Нью-Йорка отметился Брок Нельсон, ещё по одной шайбе забросили Леонид Комаров, Антони Бовиллье, Адам Пелеч и Андерс Ли. У проигравшей команды автором результативного броска стал Йори Лехтеря.

Проворов заработал показатель полезности «-2» за 23 минуты 10 секунд, а его команда потерпела третье поражение подряд.

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