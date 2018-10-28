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Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги очередного игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третьей звездой назван форвард «Аризоны Койотс» Михаэль Грабнер. Австрийский нападающий оформил дубль в победном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:1).

Второй звездой стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг. Шведский форвард оформил хет-трик в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (3:5), забросив все шайбы своей команды в матче.

Лучшим игроком дня назван голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс. Канадский вратарь, отыграв на ноль во встрече с «Бостон Брюинз» (3:0), одержал 290-ю победу в составе «Канадиенс» и вышел на второе место в истории «Монреаля» по победам в НХЛ. Прайс улучшил результат Патрика Руа (289). Клубный рекорд принадлежит Жаку Планту — 314 выигранных матчей.

Кэри Прайс вышел на второе место в истории «Монреаля» по победам в НХЛ
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