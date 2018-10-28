Хартли: у «Авангарда» небольшая чёрная полоса в плане заброшенных шайб

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (1:3). Омская команда прервала серию из двух побед.



«Обе команды показали хороший хоккей. Первые два периода прошли на высоких скоростях. Голевых моментов было мало, а когда они возникали, то на высоте были вратари. Надо отдать должное сопернику, который забросил две шайбы в третьем периоде за счёт отличных бросков.



У «Авангарда» небольшая чёрная полоса в плане заброшенных шайб. То вратарь соперника сыграет здорово, то шайба скачет по льду. Впрочем, я доволен стараниями ребят, в третьем периоде никто не опустил рук», — сказал специалист на пресс-конференции после матча.

Крылов уже советует Хартли. Кажется, с «Авангардом» что-то не так Босс омского клуба заговорил о большинстве. Завтра он выйдет на лавку?