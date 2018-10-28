Желина — о матче со СКА: «Слован» просто бросил играть в третьем периоде

Защитник «Слована» Эрик Желина прокомментировал поражение в вынесенном матче со СКА (0:7), который состоялся в Вене.



«Думаю, что действовали хорошо на протяжении двух периодов, но потом просто бросили играть. Наш вратарь Якуб Штепанек бился до конца, а остальные… Это не позволительно. В итоге, получился очень плохой уик-энд в Вене. Нужно просто перевернуть страницу и идти дальше», — передаёт слова Желины корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



«Слован» проиграл оба вынесенных матча в Вене с общим счётом 0:16. 26 октября подопечные Владимира Орсага уступили московским «армейцам» — 0:9. Клуб из Братиславы занимает девятое место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

