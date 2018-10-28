Андриевский: в конце второго периода «Барыс» выбил «Сибирь» из колеи

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский поделился впечатлениями от выездного матча «регулярки» Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (2:5).



«Я думаю, игра болельщикам понравилась, было много голов. Не вошли мы сразу в игру, у «Барыса» было преимущество в первом периоде. Во втором периоде побежали спасать, сумели перестроиться, забили хорошие голы. Но в конце периода соперник выбил нас из колеи. В третьем периоде мы, по большому счёту, в себя и не пришли. «Барыс» с победой!» — цитирует специалиста официальный сайт клуба из Астаны.

«Сибирь» занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на одно очко от «Адмирала». «Барыс» за счёт победы в прошедшей игре ворвался в первую пятёрку.