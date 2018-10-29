«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: Илья Ковальчук забросил третью шайбу в сезоне

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук сравнял счёт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:2, после второго периода).

Российский форвард отличился на 34-й минуте матча, идеальным по силе и точности броском расстреляв ворота Хенрика Лундквиста при игре в большинстве. Двумя минутами ранее Ковальчук записал на свой счёт результативную передачу также при игре в численном преимуществе. В этом сезоне на счету 35-летнего нападающего стало 7 (3+4) очков в 11 матчах при показателе полезности «-7».

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

В составе «Рейнджерс» 2 (1+1) очка на счету Владислава Наместникова, результативная передача в активе Павла Бучневича.