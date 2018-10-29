«Чикаго» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ. Видеообзор матча

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Эта победа стала для «Ойлерз» третьей кряду.



В составе клуба из Города ветров единственный гол оформил защитник Брент Сибрук. У «нефтяников» отличились форвард Зак Кассиан и капитан Коннор Макдэвид, который принёс волевую победу гостям, отличившись на 53-й секунде овертайма. Голкипер канадского клуба Кэм Тальбо стал одним из героев встречи, отразив 31 бросок.



Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут 4 секунды, выиграл 67% вбрасываний и не смог отметиться результативными действиями.