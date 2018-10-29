Стивенс — о Ковальчуке: мы победили впервые за 17 дней, и 17-й номер был хорош

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс поделился мнением об игре российского форварда Ильи Ковальчука в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3), набравшего 3 (1+2) очка. 35-летний хоккеист был признан третьей звездой игрового дня.

«Лос-Анджелес» не побеждал в течение 17 дней? В этом есть какая-то ирония, поскольку сегодня 17-й номер был хорош. Думаю, что в прошедшей игре здорово проявили себя спецбригады. Ковальчук сыграл выдающимся образом. Кроме того, немаловажное значение имело возвращение в состав Дастина Брауна», — приводит слова Стивенса The Los Angeles Daily News.



«Короли» прервали серию поражений, которая насчитывала шесть матчей. В нынешнем сезоне клуб из Калифорнии одержал три победы.