Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Ковальчука, первый гол Наместникова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие семь россиян.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук набрал 3 (1+2) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) и был признан третьей звездой дня. Форвард «синерубашечников» Владислав Наместников отметился первым голом в сезоне, в этом эпизоде ему ассистировал Павел Бучневич. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не сумел набрать очки в 7-м матче подряд.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 3 (1+2) 0 0 4 1 0 - 16.28 Наместников (н) «Рейнджерс» 2 (1+1) +1 0 2 1 0 - 14.45 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1 (0+1) +2 0 0 0 2 0 11.21 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 2 3 2 0 - 10.48 Зыков (н) «Каролина» 0+0 0 0 1 2 0 100% 11.17 Ничушкин (н) «Даллас» 0+0 -1 0 1 1 1 - 13.33 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 0 0 0 0 67% 17.04