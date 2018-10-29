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Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Ковальчука, первый гол Наместникова

Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Ковальчука, первый гол Наместникова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие семь россиян.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук набрал 3 (1+2) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) и был признан третьей звездой дня. Форвард «синерубашечников» Владислав Наместников отметился первым голом в сезоне, в этом эпизоде ему ассистировал Павел Бучневич. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не сумел набрать очки в 7-м матче подряд.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»3 (1+2)00410-16.28
Наместников (н)«Рейнджерс»2 (1+1)+10210-14.45
Бучневич (н)«Рейнджерс»1 (0+1)+20002011.21
Свечников (н)«Каролина»0+002320-10.48
Зыков (н)«Каролина»0+000120100%11.17
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-10111-13.33
Анисимов (н)«Чикаго»0+00000067%17.04
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