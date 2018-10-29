Итоги дня НХЛ для россиян: три очка Ковальчука, первый гол Наместникова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие семь россиян.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук набрал 3 (1+2) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) и был признан третьей звездой дня. Форвард «синерубашечников» Владислав Наместников отметился первым голом в сезоне, в этом эпизоде ему ассистировал Павел Бучневич. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не сумел набрать очки в 7-м матче подряд.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|3 (1+2)
|0
|0
|4
|1
|0
|-
|16.28
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|2 (1+1)
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|14.45
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1 (0+1)
|+2
|0
|0
|0
|2
|0
|11.21
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|2
|3
|2
|0
|-
|10.48
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|100%
|11.17
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|13.33
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|67%
|17.04
Ковальчука понизили. А он выдал лучший матч в сезоне!
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