Кошелев: не стоит сваливать вину за поражение от «Торпедо» на невезение

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев подвёл итоги матча с нижегородским «Торпедо» (1:3).



«Такое ощущение, что они были быстрее нас, предложили хорошую скорость. В первом периоде мы, не знаю, почему, но выглядели хуже. Во втором, видимо, вошли в тонус, начали двигаться лучше, создавать больше моментов. Провели очень хороший второй период, но почему-то не получилось забить. Надо переламывать это.



Я считаю, что игра была равной, они просто реализовали свои моменты. На невезение сваливать вину за поражение не стоит, просто надо работать, больше стараться забивать «с мясом», со злостью», — приводит слова Кошелева пресс-служба омского клуба.



В двух ближайших домашних матчах омичи встретятся с «Адмиралом» (1 и 3 ноября).

Крылов уже советует Хартли. Кажется, с «Авангардом» что-то не так Босс омского клуба заговорил о большинстве. Завтра он выйдет на лавку?