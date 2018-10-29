Барков: если мы с Лайне будем играть один на один, у него нет шансов

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков рассуждает о предстоящих матчах «регулярки» НХЛ с «Виннипег Джетс», которые пройдут 1 и 2 ноября в Хельсинки.



Эти игры рассматриваются как противостояние Баркова и нападающего «Джетс» Патрика Лайне. Оба хоккеиста родились в Тампере, который расположен в 180 километрах от столицы Финляндии.



«Если мы будем играть один на один, у него нет шансов. Я пару раз видел, как Патрик играл за «Таппару». Он был самым молодым в команде, но лучше всех в плане техники и мастерства. Его бомбардирские качества превосходили все ожидания. На чемпионате мира всё получилось само собой. Мы из одного города, одного клуба. Я давно знаю его, был уверен, что он станет очень хорошим хоккеистом. Он знал меня. Поэтому нам было легко вместе, и мы стали друзьями.



В Финляндии и Швеции следят за НХЛ, за игроками. Болельщикам будет очень интересно посмотреть на них вживую. Приятно сыграть в Хельсинки. Лайне — мой хороший друг, мы росли в одном городе. Интересно будет сыграть здесь против него пару матчей НХЛ. Возможно, больше такого шанса не будет», — цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.

Барков: не могу поверить, что сыграю за «Флориду» в Финляндии