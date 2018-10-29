Континентальная хоккейная лига определила лауреатов восьмой недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
Лучшим вратарём признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), в трёх матчах одержавший две победы. Метсола отразил 97,27% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,99 (оба показателя – лучшие в турнире за неделю).
Лучшим защитником признан Пол Постма («Ак Барс»), в четырёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (1+4) очков.
Лучшим нападающим признан Роман Старченко («Барыс»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 6 (2+4) очков (лучший показатель недели).
Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в двух матчах недели отметившийся двумя результативными передачами.
Метсола, Постма, Старченко и Михайлов — лучшие игроки недели в КХЛ