М. Орлов: «Торпедо» очень хотело не ударить в грязь лицом в игре с «Авангардом»

Защитник «Торпедо» Михаил Орлов прокомментировал победу над омским «Авангардом» (3:1). В этой игре хоккеист отдал три результативные передачи.



«Отдал три передачи, просто повезло. Два периода прошли без голов потому, что соперник играл очень хорошо, не давал нам создать много моментов у своих ворот. А мы играли строго в обороне, старались не давать шансов «Авангарду», плюс отличная игра Cтанислава Галимова помогла нам победить.



Понимали, что очень серьёзный соперник нам противостоял, и команда собралась, была единым кулаком и очень хотела не ударить в грязь лицом. К тому же столько болельщиков приехало из Нижнего Новгорода нас поддержать, спасибо им огромное! В целом выездная серия удалась, жаль только, что оступились во Владивостоке», — цитирует Орлова официальный сайт «Торпедо».

Конец эпохи. И карьеры? В «Авангарде» попрощались с легендой Александр Пережогин устал от хоккея.