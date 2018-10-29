Форвард Евгений Григоренко подписал полноценный контракт с «Северсталью»

Нападающий Евгений Григоренко подписал контракт с «Северсталью», рассчитанный до конца сезона, сообщает официальный сайт череповецкого клуба.



Ранее хоккеист заключил пробный контракт с командой, представляющей Западную конференцию КХЛ. В трёх матчах нынешнего сезона спортсмен забросил одну шайбу при показателе полезности «+1».



26-летний Григоренко начинал заниматься хоккеем в Магнитогорске. Привлекался в юниорскую сборную России. На профессиональном уровне дебютировал в МХЛ в составе «Стальных Лисов». На высшем уровне защищал цвета магнитогорского «Металлурга», «Нефтехимика», «Ак Барса», «Адмирала».



Ранее по той же схеме клуб из Череповца подписал соглашение с нападающим Евгением Коротковым.

Евгений Коротков подписал полноценный контракт с «Северсталью»