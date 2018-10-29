«Салават» — «Динамо» М: Ерёменко в шикарном прыжке спас ворота

В первом периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Динамо» потрясающий сейв удался голкиперу команды гостей Александру Ерёменко. Форвард хозяев Линус Умарк бросал в упор после отличного паса Йоонаса Кемппайнена, но ветеран Ерёменко в великолепном прыжке успел отразить шайбу, которая упала на ворота сверху.



В матче продолжается второй период, счёт во встрече пока не открыт.

Посмотреть видео великолепного сейва Александра Ерёменко также можно в официальном «твиттере» Континентальной хоккейной лиги.



Стоит отметить, что для 38-летнего Ерёменко нынешний матч является только 11-м в регулярном чемпионате, у его коллеги Ивана Бочарова — 16 игр.



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