Макдэвид: у «Эдмонтона» может забить кто угодно, даже выпрыгнуть защитник

Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от победы в овертайме во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1 ОТ). Капитан «нефтяников» отметил, что у его команды хорошо налажена игра «3 на 3».



«Мы просто использовали немного своего мастерства. И если бы забили не мы с Драйзайтлем, то отличиться мог Нюджент-Хопкинс или кто-нибудь из наших защитников выпрыгнул бы из обороны. У нас многогранный состав, выстрелить может кто угодно, и у нас есть мастерство. Мы знаем, как играть в формате „три на три“. Это совершенно другой стиль хоккея, но мы его понимаем», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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