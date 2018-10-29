Будро: когда Овечкин забивает 60 голов, нетрудно быть атакующей командой

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро поделился мнением о периоде своей работы в «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, Будро руководил «столичными» на протяжении пяти лет с 2007 по 2012 год.



«Когда я был хоккеистом, всегда думал, что я стану тренером с агрессивным стилем игры. Мне хотелось выигрывать матчи, а не пытаться их не проиграть. Мне очень везло в этом плане на протяжении всего периода работы в „Вашингтоне“. Когда у вас есть Александр Овечкин, Никлас Бекстрём, Сергей Фёдоров и Майк Грин — вы обязательно забьёте. Мы хотели играть в зоне соперника чаще, чем он в нашей. Мы много забивали и были атакующей командой. Когда Овечкин забивает 60 голов, это не так трудно», — приводит слова Будро ESPN.