Сидни Кросби стал первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. В тройку лучших хоккеистов не попали игроки из России.



Первой звездой был признан капитан клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. За прошедшую неделю нападающий сумел заработать 7 (5+2) баллов в актив.



Второй звездой стал капитан команды «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, заработавший за четыре матча 7 (4+3) очков, в том числе 4 (2+2) балла во встрече с «Сент-Луис Блюз» (5:4 ОТ).



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, за четыре игры записавший на свой счёт 7 (3+4) очков.



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