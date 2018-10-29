Дуайер: «Динамо» нужна свежая кровь, нужно просмотреть рынок

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от проигрыша (3:6) в матче с хабаровским «Амуром». Поражение стало 11-м подряд.



«Мы оказались в ситуации, когда не можем совершать ошибки. Но в итоге команда регулярно ошибалась под давлением. Соперник был лучше нас. Результат говорит сам за себя. Сейчас нам нужны новые игроки в команде, глубина состава и свежая кровь. Конечно, мы продолжим работать с теми, кто есть в нашем распоряжении, но необходимо просмотреть рынок потенциальных новичков, ведь не все наши хоккеисты оправдывают ожидания.



Мы проиграли сезон ещё летом? Да, результаты нашей предсезонки были не очень, но мы готовили команду к регулярному чемпионату, это было самым важным. Мы думаем только о настоящем, о том, что происходит сегодня», — передаёт слов Дуайера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.