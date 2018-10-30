Голубович — о Мировом кубке вызова: у команд одни и те же проблемы

Главный тренер сборной России U17 Сергей Голубович после первой тренировки команды на арене “Куплекс” в пригороде Сент-Джона прокомментировал статус турнира Мировой кубок вызова U17, оценил составы соперников и рассказал о состоянии игроков.

«На этот же турнир три года назад тоже добирались около 35 часов. В этот раз могли добраться быстрее, но в Торонто оказалось недостаточно стыковочного времени, чтобы перекинуть багаж на следующий рейс. Если честно, хотели отменить эту тренировку, но подумали, что так или иначе нужно входить в режим. И чем-то занять игроков. По ним видно, что тренировка далась тяжело, но это неудивительно после дороги.

Игроки высокого уровня, хорошие составы — три команды у канадцев, сборная проекта по развитию игроков США в лучшем составе. Турниру уделяется большое внимание. Турнир скоротечный, на первый план выходит самоотдача игроков. Какие арены — не так уж важно. Хоккеисты в этом возрасте пока не успели привыкнуть к игре на больших стадионах, на хорошем льду. Здесь, в Сент-Джоне, например, лед очень специфический, это ведь школьный каток. На льду довольно душно.

У команд одни и те же проблемы — некоторые игроки сборных Канады прилетели с Запада, у них тоже шестичасовая разница во времени. Да, им не пришлось провести столько времени в дороге, но на этом различия в условиях заканчиваются. Пока ничего не могу сказать о том, какая организация будет в этот раз, но в 2015 году она была на высшем уровне», — цитирует Голубовича официальный сайт ФХР.