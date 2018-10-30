Объявлен состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла—2018

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на первый этап Евротура – Кубок Карьяла, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).

Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба — ЦСКА), Артём Зуб (СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба – «Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин, Пётр Хохряков (оба – «Салават Юлаев»).

Штаб сборной отправится в Финляндию в следующем составе: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьёв, старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов.

В минувшем сезоне победителем общего зачёта турнира стала команда Финляндии. Кубок Карьяла 2017 года также остался за сборной Суоми.