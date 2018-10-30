Восемь игроков дебютируют за сборную России на Кубке Карьяла—2018

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на первый этап Евротура – Кубок Карьяла.
В национальную команду вызваны восемь новичков: вратарь Илья Коновалов, защитники Денис Баранцев, Алексей Василевский, Андрей Педан, нападающие Андрей Кузьменко, Денис Зернов, Александр Кадейкин и Пётр Хохряков приглашены в национальную команду впервые.
Василевский, Кузьменко и Зернов до этого играли только в олимпийской сборной (в ближайшем резерве национальной команды).
С 8 по 11 ноября в Хельсинки пройдёт первый этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Карьяла по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.
Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:
8 ноября, 19:30 (мск). Россия — Финляндия.
10 ноября, 14:00. Швеция – Россия.
11 ноября, 14:30. Чехия – Россия.