Восемь игроков дебютируют за сборную России на Кубке Карьяла—2018

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на первый этап Евротура – Кубок Карьяла.

В национальную команду вызваны восемь новичков: вратарь Илья Коновалов, защитники Денис Баранцев, Алексей Василевский, Андрей Педан, нападающие Андрей Кузьменко, Денис Зернов, Александр Кадейкин и Пётр Хохряков приглашены в национальную команду впервые.

Василевский, Кузьменко и Зернов до этого играли только в олимпийской сборной (в ближайшем резерве национальной команды).

С 8 по 11 ноября в Хельсинки пройдёт первый этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Карьяла по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.



Календарь игр сборной России на Кубке Карьяла:



8 ноября, 19:30 (мск). Россия — Финляндия.

10 ноября, 14:00. Швеция – Россия.

11 ноября, 14:30. Чехия – Россия.