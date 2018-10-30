Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

На закладку фундамента нового ледового дворца в Новосибирск прибыл президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, информирует «Сиб.фм».

Фазель примет участие в закладке фундамента нового ЛДС, который возводят к молодёжному чемпионату по хоккею в 2023 году – как известно, соревнования пройдут в Новосибирске. Ледовый дворец строят на левом берегу Оби возле метромоста.

Напомним, Международная федерация хоккея утвердила проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. 18 мая на конгрессе IIHF был утверждён контракт с Федерацией хоккея Канады на 10 лет, в котором определены места проведения ближайших МЧМ. Молодёжные чемпионаты мира в России проводились дважды, в 2001 году турнир принимали Москва и Подольск, в 2013-м — Уфа.