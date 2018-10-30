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Павел Ротенберг вернулся в «Динамо» СПб из Северной Америки

Павел Ротенберг вернулся в «Динамо» СПб из Северной Америки
Хоккей / ВХЛ

Российский нападающий Павел Ротенберг вернулся из Северной Америки в хоккейный клуб «Динамо» Санкт-Петербург, информирует официальный сайт команды. Форвард начало сезона провёл во второй по силе юниорской лиге США — NAHL — за клуб «Брукинс Близзард».

Павел Ротенберг — сын председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга. Ранее нападающий выступал в Молодёжной хоккейной лиге за петербургское «Динамо». В 48 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 он записал в свой актив 14 (5+9) очков при показателе полезности «-2». В 8 играх плей-офф он отдал две результативные передачи. В активе игрока есть также выступления за юниорскую сборную России.

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