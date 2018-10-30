Юха Метсола — автор самого красивого сейва прошедшей недели

Континентальная хоккейная лига определила 10 лучших сейвов прошедшей игровой недели.



«На 10-м месте рейтинга вратарских спасений Хенрик Карлссон из «Барыса», справившийся с серией добиваний игроков минского «Динамо». На девятом месте невероятный сейв ловушкой Тимура Билялова после броска Павла Дацюка. Примерно так же выручил Владислав Подъяпольский после ещё более опасного выстрела Даниила Файзуллина. Шестое место зарабатывает частый гость в рейтинге Игорь Бобков, который остановил импровизированный буллит Евгения Ковыршина.



Пятёрку открывает Ларс Юханссон, «Слован» уже уступал 0:7, но шведский голкипер был не настроен пропускать гол престижа от словаков в Вене. Финские нижнекамцы проводят отличный сезон, но выход «два в одного» не всегда означает гол, особенно когда ворота защищает Александр Судницин. Бронзу получает Игорь Шестёркин, продемонстрировавший чудеса реакции после броска Лауриса Дарзиньша. Дэнни Тэйлор набрал отличную форму, и этот бросок Михаила Глухова не стал для него проблемой. Победителем становится Юха Метсола, которого в ближнем бою не смог обыграть Геннадий Столяров», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.