Новиков: вызов на Евротур трёх игроков «Автомобилиста» — политическое решение

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о составе сборной России на Кубок Карьяла.



«Отсутствие Гусева и Дацюка? После того как Гусев нас вытащил на Олимпиаде, его вообще не надо проверять, а дать грин-карту в сборную. А у Дацюка вообще вечный сертификат в сборную.



Восемь новичков? Хорошо, что тренер понимает, что надо, чтобы не было времён застоя у хоккеистов. Приглашение в сборную – это совсем другое отношение, другая психология, толчок для любого хоккеиста. Появление новичков – полезность даже не в плане сборной, а чтобы не было застойного явления.



Правильно ли, что не вызвали Якупова и Бурдасова? У Бурдасова большой потенциал, у него хорошие физические данные. Это хороший игрок, но он может играть сильнее. Это вопрос видения тренера и к самому игроку. Думаю, то, что его не пригласили, не связано с возможностями игрока, это просто технические моменты. Наверняка их обоих пригласят на следующий Евротур.



В этом году «Автомобилист» всех удивил и является лидером. Если он лидирует, значит в команде тоже есть лидеры. Решение вызвать из этой команды трёх игроков – политическое. Всегда есть альтернатива выбора, но тренерский штаб правильно поступает, стимулирует игроков и даёт понять, что они уважают лидерство команды», — сказал Новиков «Чемпионату».

Сюрпризы от Ильи Воробьёва. Состав сборной России вас приятно удивит Без Дацюка и Гусева, но с Зерновым и Кадейкиным.