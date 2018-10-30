Никитин: Окулов стал физически сильнее, любому таланту нужна работа

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:2).



«В первом периоде мы немножко топтались на месте, а соперник достаточно активно играл. У нас был технический брак, не получалось большинство. Во втором периоде сумели добавить, контролировали шайбу, что и позволило в итоге выиграть.



Окулов в этом сезоне забил уже больше, чем забил в том году? Он физически стал сильнее, это первое, в чём он отставал от основной массы ребят. Любому таланту нужна ещё и работа. Работа без физики только эпизодически приносит результат. Это главное, в чём он сейчас добавил.



Сыграет ли Шалунов в следующем матче? Если Максим будет себя хорошо чувствовать, то сыграет в следующей игре.



Спаренные игры с сильными соперниками? В этом плане всё здорово. Сильные соперники – это плей-оффская ситуация. Здесь проблем нет. Единственное, через два дня после спаренных игр ребята едут в национальную сборную на три игры сразу. Но мы пока так далеко не заглядываем», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.