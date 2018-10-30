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Окулов: второй сезон в ЦСКА, уже понял, чего от меня требует Никитин

Окулов: второй сезон в ЦСКА, уже понял, чего от меня требует Никитин
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:2).

«Передача Логинова на гол? Повезло, фартануло. Хорошо, что забил. Я не отмечал заброшенные шайбы? Конечно, не отмечал, потому что мой родной клуб, спасибо ему. Сейчас играю за ЦСКА.

У меня уже больше голов, чем в том сезоне? Приятно забивать голы. Второй сезон нахожусь в команде. Уже понял, чего от меня требует тренер. Естественно, мне уже проще, надеюсь, дальше будет ещё лучше.

Дальбеку дали лучшего игрока матча? У Класа сегодня первый гол за ЦСКА, могу его только поздравить. Ничего в этом такого нет, что его признали лучшим. У нас в каждой игре все лучшие», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА одолел «Сибирь», Окулов оформил дубль
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