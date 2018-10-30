Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отправлен в запас и пропустит матч с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает в своём «твиттере» журналист Джон Гианнони со ссылкой на главного тренера клуба Дэвида Куинна.
Со старта сезона Бучневич проделал путь из первого звена «синерубашечников» в четвёртое и потерял место в спецбригадах большинства. На счету 23-летнего нападающего 5 (3+2) набранных очков в десяти играх.
Ранее тренер, раскритиковав Бучневича, назвал россиянина «плюшевым»: «Каждый хоккеист считает, что очень старается и выкладывается на льду по полной. Но только с возрастом многие из них понимают, что такое настоящая тяжёлая работа. Я не требую от ребят, чтобы они каждую смену проводили по пять силовых приемов. Но они должны понимать, что не должны быть плюшевыми».
Бучневича снова отправили в запас, он пропустит игру с «Сан-Хосе»