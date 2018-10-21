Куинн — о претензиях в адрес Бучневича: нельзя быть плюшевым

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн объяснил, почему его не устраивает игра российского нападающего Павла Бучневича.

«Каждый хоккеист считает, что очень старается и выкладывается на льду по полной. Но только с возрастом многие из них понимают, что такое настоящая тяжёлая работа. Я не требую от ребят, чтобы они каждую смену проводили по пять силовых приемов. Но они должны понимать, что не должны быть плюшевыми. В меру силовая игра помогает даже великим хоккеистам раскрывать лучшие качества. Мы должны активнее бросать, активнее идти на пятачок и бороться за шайбу», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

За две недели, прошедшие с начала сезона, Бучневич проделал путь из первого звена «синерубашечников» в четвёртое и потерял место в спецбригадах большинства.