Ковалёв: не думаю, что малая посещаемость влияет на игру «Куньлуня»

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв поделился мнением о посещаемости игр в Китае.

«Малая посещаемость? Не думаю, что это влияет на нашу игру. Возможно, наши неудачи в домашних матчах связаны с тем, что мы не можем восстановиться после перелётов. Но время поправить эти недостатки есть. Надеюсь, в дальнейшем мы будем набирать больше очков на своём льду.

Сумел ли клуб заинтересовать китайскую публику? Будем надеяться, что так случится. Пока этого не видно. Во время домашней серии в начале октября на трибунах было побольше народу, чем обычно, поскольку в стране были праздники и у людей имелось свободное время. Посмотрим, как будет дальше. По крайней мере, мы со своей стороны будем стараться показывать такой хоккей, который понравится зрителям и убедит их ходить на арену.

Дал ли эффект приезд Гретцки в Китай? Пока незаметно. У меня не было возможности пообщаться с Уэйном и обсудить с ним это. Он приехал с целой делегацией и был ограничен во времени. Поэтому просто зашёл к нам в кабинет тренерского штаба, поздоровался, сфотографировался и ушёл», — приводят слова Ковалёва «Известия».