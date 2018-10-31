«Авангард» отказался от проведения «Зимней классики» в Омске в сезоне-2018/19

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с проведением матчей «Зимней классики» в Омске.



«На протяжении двух последних месяцев мы искали возможность провести матчи «Зимней классики» в Омске в этом сезоне. Однако два наших потенциальных соперника из трёх отказались участвовать в этом событии. Кроме того, ни одна из площадок в Омске, которые клуб рассматривал как возможные для проведения игр, не соответствует по инфраструктуре минимальным требованиям КХЛ. Привести их в соответствие с требованиями стоит очень больших затрат и займёт большое количество времени. Необходимо, по сути, строить всё с нуля. С учётом всего этого и грядущих затрат на «Арену Омск» мы посчитали нецелесообразным проводить всего один матч «Зимней классики» в Омске.



Сейчас клуб разрабатывает план мероприятий, по которому хоккеисты «Авангарда» будут регулярно приезжать в Омск и участвовать в активностях с болельщиками: встречаться с фанатами, посещать фан-зоны, проводить мастер-классы и так далее. Ближе к плей-офф планируем увеличивать количество розыгрышей бесплатных поездок в Балашиху. Мы знаем, что ничто не компенсирует вам живого хоккея в городе, но постараемся сделать максимум для того, чтобы омичи не теряли связь с родным клубом», — цитирует Сушинского официальный сайт клуба.

Сушинский: КХЛ одобрила Зимнюю классику в Омске, вопрос в финансах и погоде