Сушинский: Стольберг обладает внушительным опытом и мастерством и знаком с КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с Виктором Стольбергом.

«После того, как Крис Верстиг покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, нам было необходимо найти ему замену. На данный момент сезон в разгаре во всех европейских чемпионатах, приобрести качественного игрока непросто. Однако нам удалось найти нападающего в Швейцарии, который, с одной стороны, обладает внушительным опытом и мастерством, а с другой – знаком с КХЛ. Виктор Стольберг большую часть карьеры провел за океаном, показывал результативный хоккей, в сезоне-2012/13 выступал в КХЛ за «Атлант», после чего выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго». Приветствуем новичка в нашей команде и желаем хорошей игры! Сейчас, когда матчи идут один за другим, крайне важно держать высокий уровень и набирать очки, улучшая вместе с этим игру во всех компонентах», — цитирует Сушинского официальный сайт клуба.

Высшим достижением в карьере опытного форварда является победа в Кубке Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхоукс». В североамериканской лиге Виктор провёл 548 матчей и набрал 179 (84+95) очков при показателе полезности «-16». Помимо «ястребов» уроженец Гётеборга защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролины Харрикейнз» и «Оттавы Сенаторз».



В локаутный сезон-2012/13 Стольберг сыграл 14 матчей в КХЛ за «Атлант» и набрал 10 (3+7) баллов. Также в 2018 году Виктор принял участие в Олимпийских играх.