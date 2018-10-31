«Авангард» заключил контракт с Виктором Стольбергом до конца сезона-2018/19

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт со шведским нападающим Виктором Стольбергом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано сроком до конца сезона-2018/19.

Высшим достижением в карьере опытного форварда является победа в Кубке Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхоукс». В североамериканской лиге Виктор провёл 548 матчей и набрал 179 (84+95) очков при показателе полезности «-16». Помимо «ястребов» уроженец Гётеборга защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролины Харрикейнз» и «Оттавы Сенаторз».



В локаутный сезон-2012/13 Стольберг сыграл 14 матчей в КХЛ за «Атлант» и набрал 10 (3+7) баллов. Также в 2018 году Виктор принял участие в Олимпийских играх.